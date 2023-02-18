"Челси" проиграл "Саутгемптону", Мудрик провалил матч (видео)

Украинец вышел во втором тайме, но спасти свою команду от поражения не сумел

В субботу, 16 февраля, "Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, в рамках матча 24-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 принимал "Саутгемптон".

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба Синих в Twitter.

Единственный гол в игре записал на свой счет Джеймс Уорд-Праус, который поразил ворота "Челси" со штрафного в конце первого тайма. На 63-й минуте матча главный тренер Синих Грэм Поттер выпустил на поле Мудрика, правда, украинец так и не смог отличиться. В компенсированное время вингер сборной Украины имел возможность забить гол, но его удару из-за пределов штрафной не хватило точности.

Михаил вновь провалил матч в АПЛ:

Это поражение отбросило "Челси" (31 очко) на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, "Саутгемптон" (18 очков) продолжает бороться за выживание.

Полный видеообзор матча "Челси" — "Саутгемптон":

Турнирное положение команд в АПЛ

Ранее сообщалось, что "Челси" с Мудриком проиграло "Боруссии" Д (0:1) в Лиге чемпионов.

Напомним, в субботу "Арсенал" Александра Зинченко победил "Астон Виллу" (4:2), а украинец забил феноменальный гол.