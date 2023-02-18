"Челсі" програв "Саутгемптону", Мудрик провалив матч (відео)

Українець вийшов у другому таймі, але врятувати свою команду від поразки не зумів

У суботу, 16 лютого, "Челсі", за який виступає українець Михайло Мудрик, у рамках матчу 24-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 приймав "Саутгемптон".

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася мінімальною перемогою гостей із рахунком 0:1. Про це повідомляє пресслужба Синіх у Twitter.

Єдиний гол у грі записав на свій рахунок Джеймс Ворд-Праус, який вразив ворота "Челсі" зі штрафного наприкінці першого тайму. На 63-й хвилині матчу головний тренер Синіх Грем Поттер випустив на поле Мудрика, щоправда, українець так і не зміг відзначитись. У компенсований час вінгер збірної України мав нагоду забити гол, але його удару з-за меж штрафного не вистачило точності.

Михайло знову провалив матч в АПЛ:

Ця поразка відкинула "Челсі" (31 очко) на 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ, "Саутгемптон" (18 очок) продовжує боротися за виживання.

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — "Саутгемптон":

Турнірне становище команд в АПЛ

Раніше повідомлялося, що "Челсі" з Мудриком програло "Боруссії" Д (0:1) у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, у суботу "Арсенал" Олександра Зінченка переміг "Астон Віллу" (4:2), а українець забив феноменальний гол.