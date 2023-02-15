Нудний Мудрик: "Челсі" програв "Боруссії" у ЛЧ (відео)

Українець був замінений у другому таймі

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройшов у Дортмунді. Ми провели онлайн-трансляцію поєдинку "Борусія" — "Челсі".

Зустріч вийшла бойовою, були моменти, були емоції. Ледь до бійки не дійшло перед фінальним свистком. І був гол. У другому таймі Адейємі підхопив м’яч на своїй половині поля, обіграв захисників, воротаря та забив у порожні ворота.

Найкращий момент відігратися у лондонців був на 78-й хвилині, але Джан вибив м’яч із лінії воріт.

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі", проте нічим себе не проявив і був замінений на 71-й хвилині.

"Боруссія" Д — "Челсі" — 1:0

Гол: Адейємі (63)

"Боруссія" Д: Кобель, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф (Райєрсон, 73), Джан, Брандт, Езджан, Беллінгем, Адейємі (Біно-Гіттенс, 79), Алле (Модест, 68).

"Челсі": Кепа, Чілуелл (Маунт, 71), Тьяго Сілва, Кулібалі, Джеймс, Фернандес, Лофтус-Чік, Мудрик (Кукурелья, 71), Фелікс, Зієш, Хаверц.

Огляд матчу

Статистика матчу

В іншому матчі цього дня "Бенфіка" в гостях обіграла "Брюгге". Українець Роман Яремчук так і не з’явився на полі.