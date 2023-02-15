"Бенфіка" розібралася з "Брюгге" Яремчука у Лізі чемпіонів (відео)

Команда українця Яремчука дала бій фавориту із Португалії

У середу, 15 лютого, бельгійський "Брюгге" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав португальську "Бенфіку".

Зустріч відбулася у Брюгге на стадіоні "Ян Брейдель" і завершилася з рахунком 0:2 на користь португальців. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Господарі зустрічі лише перші 15 хвилин давали бій "Бенфіці", після чого лісабонський колектив остаточно взяв м’яч під свій контроль. На початку другого тайму Гонсалу Рамуш заробив 11-метровий, який реалізував Жоау Маріу. Португальці на цьому не зупинилися та продовжили атакувати, "Брюгге" грав другим номером. У результаті Давід Нерес під завісу зустрічі забив другий гол у ворота господарів.

"Брюгге" — "Бенфіка" 0:2

Голи: Жуан Маріу, 51 (пен.), Нерес, 88

Попередження: Одої, Соуа — Отаменді

"Брюгге": Міньйоле, Одої (Нільсен 65), Хендрі, Ланг, Мейєр, Оньєдіка, Бьюкенен, Соуа (Ютгла 79), Ванакен, Мехеле, Мата

"Бенфіка": Влаходімос, Грімальдо, Бах, Аурснес, Чикіньо, Жуан Маріу, Рафаел Сілва (Нерес 65), Отаменді, Флорентіну Луїш, Тавареш, Рамуш (Гедеш 65)

Статистика матчу Брюгге - Бенфіка

Українець Роман Яремчук так і не з’явився на полі сьогодні.

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, гра-відповідь між командами пройде в Португалії 7 березня. Переможець 2-матчевої дуелі вийде до чвертьфіналу ЛЧ, а той, хто програє, залишить єврокубки.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ було зіграно 14 лютого. Напередодні "Баварія" мінімально обіграла ПСЖ на виїзді (0:1), причому єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок вихованець парижан. Крім того, "Мілан" мінімально здолав "Тоттенгем" (1:0). Цю зустріч відвідав легендарний український футболіст Андрій Шевченко.