"Бенфика" разобралась с "Брюгге" Яремчука в Лиге чемпионов (видео)

Команда украинца Яремчука дала бой фавориту из Португалии

В среду, 15 февраля, бельгийский "Брюгге" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимал португальскую "Бенфику".

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель" и завершилась со счетом 0:2 в пользу португальцев. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Хозяева встречи лишь первые 15 минут давали бой "Бенфике", после чего лиссабонский коллектив окончательно взял мяч под свой контроль. В начале второго тайма Гонсалу Рамуш заработал 11-метровый, который реализовал Жоау Мариу. Португальцы на этом не остановились и продолжили атаковать, "Брюгге" играл вторым номером. В итоге Давид Нерес под занавес встречи забил второй гол в ворота хозяев.

Украинец Роман Яремчук так и не появился на поле сегодня.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Отметим, ответная игра между командами пройдет в Португалии 7 марта. Победитель 2-матчевой дуэли выйдет в четвертьфинал ЛЧ, а проигравший — покинет еврокубки.

Напомним, первые матчи 1/8 финала ЛЧ были сыграны 14 февраля. Накануне "Бавария" минимально обыграла ПСЖ на выезде (0:1), при чем единственный гол в поединке записал на свой счет воспитанник парижан. Кроме того, "Милан" минимально одолел "Тоттенхэм" (1:0). Эту встречу посетил легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.