"Брюгге" — "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстова трансляція поєдинку 1/8 фіналу

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться матчами у середу, 15 лютого. На стадіоні "Ян Брейдель" зустрінуться "Брюгге" та "Бенфіка" у першому поєдинку 1/8 фіналу.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію зустрічі "Брюгге" — "Бенфіка" з відеоповторами голів.

Ви також можете стежити за онлайном паралельного матчу "Борусія" Д — "Челсі".

Шлях до 1/8 фіналу

"Брюгге" з другого місця вийшов у плей-офф. Бельгійці фінішували слідом за "Порту".

"Бенфіка" виграла свою групу. У команди були абсолютно однакові турнірні показники з "ПСЖ", але португальці виявилися вищими, оскільки в групі забили 9 голів на виїзді, а французи — 6.

Історія зустрічей

Цікаво, але за всю свою багату єврокубкову історію команди ще жодного разу не зустрічалися між собою.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит цієї зустрічі португальський клуб. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Брюгге" — 4,33, нічия — 3,50, перемога "Бенфіки" — 1,83.

Щодо виходу до чвертьфіналу, то тут котирування такі: "Брюгге" — 4.30, "Борусія" Д — 1.24.

Де дивитись

Лігу чемпіонів на території України транслює платформа Megogo.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.

Ось так український форвард "Брюгге" Роман Яремчук готується до матчу: