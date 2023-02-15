"Брюгге" — "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
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Текстова трансляція поєдинку 1/8 фіналу
Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться матчами у середу, 15 лютого. На стадіоні "Ян Брейдель" зустрінуться "Брюгге" та "Бенфіка" у першому поєдинку 1/8 фіналу.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію зустрічі "Брюгге" — "Бенфіка" з відеоповторами голів.
Ви також можете стежити за онлайном паралельного матчу "Борусія" Д — "Челсі".
Шлях до 1/8 фіналу
"Брюгге" з другого місця вийшов у плей-офф. Бельгійці фінішували слідом за "Порту".
"Бенфіка" виграла свою групу. У команди були абсолютно однакові турнірні показники з "ПСЖ", але португальці виявилися вищими, оскільки в групі забили 9 голів на виїзді, а французи — 6.
Історія зустрічей
Цікаво, але за всю свою багату єврокубкову історію команди ще жодного разу не зустрічалися між собою.
Хто фаворит
У букмекерських конторах фаворит цієї зустрічі португальський клуб. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Брюгге" — 4,33, нічия — 3,50, перемога "Бенфіки" — 1,83.
Щодо виходу до чвертьфіналу, то тут котирування такі: "Брюгге" — 4.30, "Борусія" Д — 1.24.
Де дивитись
Лігу чемпіонів на території України транслює платформа Megogo.
До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.
Ось так український форвард "Брюгге" Роман Яремчук готується до матчу: