"Боруссія" Д — "Челсі": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстова трансляція поєдинку ЛЧ

У середу, 15 лютого, продовжиться плей-офф Ліги чемпіонів. У Дортмунді зустрінуться "Боруссія" та "Челсі" у першому матчі 1/8 фіналу.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" — "Челсі" з відеоповторами голів.

Нагадаємо, що у січні гравцем "Челсі" став український півзахисник Михайло Мудрик. На українця вже посипалася критика, Мудрика називають найдорожчою індичкою світового футболу.

Шлях до 1/8 фіналу

"Боруссія" з другого місця вийшла у плей-офф. Німці фінішували за "МанСіті".

"Челсі" впевнено виграв свою групу завдяки чотирьом перемогам поспіль.

Історія зустрічей

Цікаво, але за всю свою багату єврокубкову історію команди ще жодного разу не зустрічалися між собою. Тож гімн Ліги чемпіонів вони прослухають уперше разом.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит цієї зустрічі – німецький клуб. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Боруссії" — 2,45, нічия — 3,25, перемога "Челсі" — 2,90.

Щодо виходу до чвертьфіналу, то тут фаворити вже англійці: "Челсі" — 1.59, "Боруссія" Д — 2.45.

Де дивитись

Лігу чемпіонів на території України транслює платформа Megogo.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.