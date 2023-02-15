"Боруссия" Д - "Челси": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовая трансляция поединка ЛЧ

В среду, 15 февраля, продолжится плей-офф Лиги чемпионов. В Дортмунде встретятся "Боруссия" и "Челси" в первом поединке 1/8 финала.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Боруссия" — "Челси" с видеоповторами голов.

Напомним, что в январе игроком "Челси" стал украинский полузащитник Михаил Мудрик. На украинца уже посыпалась критика, Мудрика называют самой дорогой индейкой мирового футбола.

Путь в 1/8 финала

"Боруссия" со второго места вышла в плей-офф. Немцы финишировали следом за "МанСити".

"Челси" уверенно выиграл свою группу, благодаря четырем победам подряд.

История встреч

Интересно, но за всю свою богатую еврокубковую историю, команды еще ни разу не встречались между собой. Поэтому гимн Лиги чемпионов они прослушают впервые вместе.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит этой встречи немецкий клуб. К примеру, британская контора WilliamHill выставила такой коэффициент: победа "Боруссии" — 2,45, ничья — 3,25, победа "Челси" — 2,90.

Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь фавориты уже англичане: "Челси" — 1.59, "Боруссия" Д — 2.45.

Где смотреть

Традиционно Лигу чемпионов на территории Украины транслирует платформа Megogo.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.