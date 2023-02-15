"Брюгге" - "Бенфика": онлайн-матча Лиги чемпионов

Текстовая трансляция поединка 1/8 финала

Плей-офф Лиги чемпионов продолжится матчами в среду, 15 февраля. На стадионе "Ян Брейдель" встретятся "Брюгге" и "Бенфика" в первом поединке 1/8 финала.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи "Брюгге" — "Бенфика" с видеоповторами голов.

Вы также можете следить за онлайном параллельного матча "Боруссия" Д — "Челси".

Путь в 1/8 финала

"Брюгге" со второго места вышел в плей-офф. Бельгийцы финишировали следом за "Порту".

"Бенфика" выиграла свою группу. У команды были абсолютно одинаковые турнирные показатели с "ПСЖ", но португальцы оказались выше, поскольку в группе забили 9 голов на выезде, а французы — 6.

История встреч

Интересно, но за всю свою богатую еврокубковую историю, команды еще ни разу не встречались между собой.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит этой встречи португальский клуб. К примеру, британская контора WilliamHill выставила такой коэффициент: победа "Брюгге" — 4,33, ничья — 3,50, победа "Бенфики" — 1,83.

Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь котировки такие: "Брюгге" — 4.30, "Боруссия" Д — 1.24.

Где смотреть

Традиционно Лигу чемпионов на территории Украины транслирует платформа Megogo.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.

Вот так украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук готовится к матчу: