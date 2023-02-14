"Брюгге" - "Бенфика": букмекеры определили фаворита в матче Лиги чемпионов

Яремчук сыграет против своей бывшей команды

В среду, 15 февраля, "Брюгге", за который выступает футболист сборной Украины Роман Яремчук, сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Бенфики".

По мнению аналитиков, португальский клуб является безоговорочным фаворитом встречи, несмотря на то, что он играет в гостях. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу "Бенфики" с коэффициентом 1,78 — 1,84. В то же время успех бельгийцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,33 — 4,50 и 3,50 — 3,75 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Брюгге" — "Бенфика"

Пари-Матч: (победа "Брюгге" Д 4,50 — ничья 3,70 — победа "Бенфика" 1,84)

William Hill: (4,33 — 3,50 — 1,83)

Bwin: 4,40 — 3,75 — 1,78

Первый матч между командами состоится в Брюгге на стадионе "Ян Брейделя", начало — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 7 марта в Португалии. К слову, Яремчук до "Брюгге" выступал в "Бенфике", так что украинцу есть что доказывать в этом противостоянии. Победитель "дуэли" выйдет в четвертьфинал ЛЧ.

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