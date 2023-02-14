"Брюгге" — "Бенфіка": букмекери визначили фаворита у матчі Ліги чемпіонів

Яремчук зіграє проти своєї колишньої команди

У середу, 15 лютого, "Брюгге", за який виступає футболіст збірної України Роман Яремчук, зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Бенфіки".

На думку аналітиків, португальський клуб є беззаперечним фаворитом зустрічі, попри те, що він грає у гостях. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу "Бенфіки" з коефіцієнтом 1,78 — 1,84. Водночас успіх бельгійців та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 4,33 – 4,50 та 3,50 – 3,75 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Брюгге" — "Бенфіка"

Парі-Матч: (перемога "Брюгге" Д 4,50 — нічия 3,70 — перемога "Бенфіка" 1,84)

William Hill: (4,33 — 3,50 — 1,83)

Bwin: 4,40 — 3,75 — 1,78

Перший матч між командами відбудеться у Брюгге на стадіоні "Ян Брейделя", початок — о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 7 березня в Португалії. До речі, Яремчук до "Брюгге" виступав у "Бенфіці", тож українцеві є що доводити у цьому протистоянні. Переможець "дуелі" вийде до чвертьфіналу ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що гравці закарпатського "Минаю" побилися з представниками ярославського "Шинника".

Нагадаємо, футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.