"Мілан" під наглядом Шевченка обіграв "Тоттенгем" у Лізі чемпіонів (відео)
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У Мілані відбулася перша гра 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У вівторок, 14 лютого, матчем "Мілан" — "Тоттенгем" відновився сезон 2022/23 у Лізі чемпіонів УЄФА.
Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ відбувся у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" та завершився з рахунком 1:0 на користь італійського клубу. Про це повідомляє пресслужба УЄФА на своєму офіційному сайті.
У дебюті першого тайму "Мілан" провів феноменальну атаку, яка завершилася одразу трьома ударами у площину воріт гостей. Добив м’яч у сітку воріт Браїм Діас, коли воротар "Тоттенгема" Фрейзер Форстер уже лежав на газоні. після цього "Шпори" захопили ініціативу аж до закінчення гри, щоправда, гостроти біля воріт "Мілана" виникало небагато.
"Мілан" – "Тоттенгем" – 1:0
Гол: Браїм Діас, 7 (1:0).
"Мілан": Тетерушану, К'єр, Тіав, Калулу, Ернандес, Салемакерс (Жуніор Мессіас, 77), Крунич, Браїм Діас (де Кетеларе, 77), Тоналі (Побега, 86), Жиру, Рафаел Леау (Ребич, 90+1).
"Тоттенгем": Форстер, Емерсон, Даєр, Лангле (Девіс, 81), Ромеро, Перішич, Кулусевський (Рішарлісон, 70), Скіп, Сарр, Сон Хин Мін (Данджума, 81), Кейн.
До речі, на матчі був присутній легенда Россонері та збірної України Андрій Шевченко, який прийшов на гру із сином Крістіаном — гравцем академії "Тоттенгема".
Відеоогляд матчу "Мілан" — "Тоттенгем":
Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться 8 березня в Англії.
Нагадаємо, у 1/8 фіналу вийшли найкращі 16 команд групового етапу ЛЧ. До вашої уваги список пар та розклад цієї стадії головного єврокубку. Нагадаємо, автором найкращого гола групової стадії Ліги чемпіонів став Ліонель Мессі.