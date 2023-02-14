"Мілан" під наглядом Шевченка обіграв "Тоттенгем" у Лізі чемпіонів (відео)

У Мілані відбулася перша гра 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 лютого, матчем "Мілан" — "Тоттенгем" відновився сезон 2022/23 у Лізі чемпіонів УЄФА.

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ відбувся у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" та завершився з рахунком 1:0 на користь італійського клубу. Про це повідомляє пресслужба УЄФА на своєму офіційному сайті.

У дебюті першого тайму "Мілан" провів феноменальну атаку, яка завершилася одразу трьома ударами у площину воріт гостей. Добив м’яч у сітку воріт Браїм Діас, коли воротар "Тоттенгема" Фрейзер Форстер уже лежав на газоні. після цього "Шпори" захопили ініціативу аж до закінчення гри, щоправда, гостроти біля воріт "Мілана" виникало небагато.

"Мілан" – "Тоттенгем" – 1:0

Гол: Браїм Діас, 7 (1:0).

"Мілан": Тетерушану, К'єр, Тіав, Калулу, Ернандес, Салемакерс (Жуніор Мессіас, 77), Крунич, Браїм Діас (де Кетеларе, 77), Тоналі (Побега, 86), Жиру, Рафаел Леау (Ребич, 90+1).

"Тоттенгем": Форстер, Емерсон, Даєр, Лангле (Девіс, 81), Ромеро, Перішич, Кулусевський (Рішарлісон, 70), Скіп, Сарр, Сон Хин Мін (Данджума, 81), Кейн.

Статистика матчу Мілан - Тоттенгем

До речі, на матчі був присутній легенда Россонері та збірної України Андрій Шевченко, який прийшов на гру із сином Крістіаном — гравцем академії "Тоттенгема".

Відеоогляд матчу "Мілан" — "Тоттенгем":

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться 8 березня в Англії.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу вийшли найкращі 16 команд групового етапу ЛЧ. До вашої уваги список пар та розклад цієї стадії головного єврокубку. Нагадаємо, автором найкращого гола групової стадії Ліги чемпіонів став Ліонель Мессі.