Гол Мессі – найкращий у Лізі чемпіонів: зацініть цей шедевр (відео)

Аргентинець переміг у голосуванні вболівальників

Нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі став автором найкрасивішого гола групового етапу Ліги чемпіонів. Аргентинець посів перше місце у голосуванні вболівальників. До речі, "ПСЖ" у 1/8 фіналу зіграє проти "Баварії".

Найкращий гол осінньої частини Ліги чемпіонів Мессі забив у ворота "Бенфіки". Він завершив шикарну комбінацію влучним ударом у кут воріт, повідомляє УЄФА.

До речі, на третьому місці в опитуванні опинився той самий Мессі. Цього разу фанатам сподобався гол аргентинця у ворота "Маккабі".

Найкращі голи групового етапу ЛЧ

Нагадаємо, що Мессі не вважає Аргентину фаворитом чемпіонату світу, який розпочнеться 20 листопада.

Раніше ми писали, що вперше в історії київське "Динамо" змінило клубні кольори. Легендарний клуб тепер не біло-синій.