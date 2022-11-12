Гол Месси - лучший в Лиге чемпионов: зацените этот шедевр (видео)

Аргентинец победил в голосовании болельщиков

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал автором самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинец занял первое место в голосовании болельщиков. Кстати, "ПСЖ" в 1/8 финала сыграет против "Баварии".

Лучший гол осенней части Лиги чемпионов Месси забил в ворота "Бенфики". Он завершил шикарную комбинацию точным ударом в угол ворот, сообщает УЕФА.

Кстати, на третьем месте в опросе оказался тот же Месси. На этот раз фанатам понравился гол аргентинца в ворота "Маккаби".

Лучшие голы группового этапа ЛЧ

Напомним, что Месси не считает Аргентину фаворитом чемпионата мира, который начнется 20 ноября.

Ранее мы писали, что впервые в истории киевское "Динамо" сменило клубные цвета. Легендарный клуб теперь не бело-синий.