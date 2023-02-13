"Мілан" — "Тоттенхем": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок команди зіграють в Італії

Ліга чемпіонів повертається матчами плей-офф. У вівторок, 14 лютого на "Сан-Сіро" зустрінуться "Мілан" та "Тоттенхем" у першому поєдинку 1/8 фіналу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Тоттенхем" з відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку грають "ПСЖ" та "Баварія".

Шлях до 1/8 фіналу

"Мілан" з другого місця вийшов у плей-офф. В останньому турі групового етапу італійці розгромили свого прямого конкурента — "Зальцбург" (4:0).

"Тоттенхем" виграв не найскладнішу, але найрівнішу групу ЛЧ. І знову все вирішилося в останньому турі, коли англійці в гостях обіграли "Марсель" (2:1).

Історія зустрічей

У Лізі чемпіоном команди перетиналися лише одного разу і так само у 1/8 фіналу. У ЛЧ-2010/11 "Тоттенхем" пройшов далі — 1:0 та 0:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах невеликий фаворит зустрічі італійський клуб. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Мілана" — 2.5, перемога "Тоттенхема" — 2.9, нічия — 3.9.

Щодо виходу до чвертьфіналу, то тут фаворити вже англійці: "Тоттенхем" — 1.8, "Мілан" — 2.3.

Де дивитись

Традиційно Лігу чемпіонів на території України транслює платформа Megogo.

Останні матчі

У чемпіонаті Італії "Мілан" обіграв "Торіно" — 1:0.

А в англійській Прем’єр-лізі "Тоттенхем" поступився "Лестеру" — 1:4.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.