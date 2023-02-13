"Мілан" — "Тоттенхем": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перший поєдинок команди зіграють в Італії
Ліга чемпіонів повертається матчами плей-офф. У вівторок, 14 лютого на "Сан-Сіро" зустрінуться "Мілан" та "Тоттенхем" у першому поєдинку 1/8 фіналу.
Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Тоттенхем" з відеоповторами голів.
У паралельному поєдинку грають "ПСЖ" та "Баварія".
Шлях до 1/8 фіналу
"Мілан" з другого місця вийшов у плей-офф. В останньому турі групового етапу італійці розгромили свого прямого конкурента — "Зальцбург" (4:0).
"Тоттенхем" виграв не найскладнішу, але найрівнішу групу ЛЧ. І знову все вирішилося в останньому турі, коли англійці в гостях обіграли "Марсель" (2:1).
Історія зустрічей
У Лізі чемпіоном команди перетиналися лише одного разу і так само у 1/8 фіналу. У ЛЧ-2010/11 "Тоттенхем" пройшов далі — 1:0 та 0:0.
Хто фаворит
У букмекерських конторах невеликий фаворит зустрічі італійський клуб. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Мілана" — 2.5, перемога "Тоттенхема" — 2.9, нічия — 3.9.
Щодо виходу до чвертьфіналу, то тут фаворити вже англійці: "Тоттенхем" — 1.8, "Мілан" — 2.3.
Де дивитись
Традиційно Лігу чемпіонів на території України транслює платформа Megogo.
Останні матчі
У чемпіонаті Італії "Мілан" обіграв "Торіно" — 1:0.
А в англійській Прем’єр-лізі "Тоттенхем" поступився "Лестеру" — 1:4.
До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.