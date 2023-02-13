"ПСЖ" — "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ пройде у Парижі

Після довгої паузи повертається Ліга чемпіонів. І одразу – суперматчем. У вівторок, 14 лютого на "Парк" де Пренс" зустрінуться "Парі Сен-Жермен" та "Баварія" у першому поєдинку 1/8 фіналу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "ПСЖ" — "Баварія" з відеоповторами голів.

У 2020 році у фіналі ЛЧ "Баварія" обіграла "ПСЖ", тож французам буде за що мститись.

Шлях до 1/8 фіналу

"Парі Сен-Жермен" з другого місця вийшов у плей-офф. У команди були абсолютно однакові турнірні показники з "Бенфікою", але португальці виявилися вищими, оскільки у групі забили 9 голів на виїзді, а французи — 6.

"Баварія" показала стовідсотковий результат у групі смерті. Команда виграла всі поєдинки у "Інтера", "Барселони" та "Вікторії".

Історія зустрічей

У Лізі чемпіонів команди провели між собою 11 матчів. 6 перемог у "ПСЖ", 5 — у "Баварії". Різниця м’ячів – 15:15.

Відео фіналу ЛЧ-2020 "ПСЖ" — "Баварія":

Хто фаворит

Майже у всіх букмекерських конторах котирування на матч практично рівні. Більшість віддає мізерну перевагу мюнхенському клубу. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Баварії" — 2.5, перемога "ПСЖ" — 2.6, нічия — 3.6.

Котирування у різних конторах

Щодо виходу до чвертьфіналу, то ситуація така: "Баварія" — 1.62, "ПСЖ" — 2.45.

Де дивитись

Лігу чемпіонів на території України транслює платформа Megogo.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.