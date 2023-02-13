"ПСЖ" - "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала ЛЧ пройдет в Париже

После долгой паузы возвращается Лига чемпионов. И сразу — суперматчем. Во вторник, 14 февраля на "Парк" де Пренс" встретятся "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" в первом поединке 1/8 финала.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" — "Бавария" с видеоповторами голов.

В 2020 году в финале ЛЧ "Бавария" обыграла "ПСЖ", так что французам будет за что мстить.

Путь в 1/8 финала

"Пари Сен-Жермен" со второго места вышел в плей-офф. У команды были абсолютно одинаковые турнирные показатели с "Бенфикой", но португальцы оказались выше, поскольку в группе забили 9 голов на выезде, а французы — 6.

"Бавария" показала стопроцентный результат в группе смерти. Команда выиграла все поединки у "Интера", "Барселоны" и "Виктории".

История встреч

В Лиге чемпионов команды провели между собой 11 матчей. 6 побед у "ПСЖ", 5 — у "Баварии". Разница мячей — 15:15.

Видео финала ЛЧ-2020 "ПСЖ" — "Бавария":

Кто фаворит

Почти во всех букмекерских конторах котировки на матч практически равные. Большинство отдает мизерный перевес мюнхенскому клубу. К примеру, британская контора WilliamHill выставила такой коэффициент: победа "Баварии" — 2.5, победа "ПСЖ" — 2.6, ничья — 3.6.

Котировки в разных конторах

Что касается выхода в четвертьфинал, то ситуация такая: "Бавария" — 1.62, "ПСЖ" — 2.45.

Где смотреть

Традиционно Лигу чемпионов на территории Украины транслирует платформа Megogo.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.