"Милан" - "Тоттенхэм": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Первый поединок команды сыграют в Италии
Лига чемпионов возвращается матчами плей-офф. Во вторник, 14 февраля на "Сан-Сиро" встретятся "Милан" и "Тоттенхэм" в первом поединке 1/8 финала.
Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Тоттенхэм" с видеоповторами голов.
В параллельном поединке играют "ПСЖ" и "Бавария".
Путь в 1/8 финала
"Милан" со второго места вышел в плей-офф. В последнем туре группового этапа итальянцы разгромили своего прямого конкурента — "Зальцбург" (4:0).
"Тоттенхэм" выиграл не самую сложную, но самую ровную группу ЛЧ. И снова все решилось в последнем туре, когда англичане в гостях обыграли "Марсель" (2:1).
История встреч
В Лиге чемпионом команды пересекались лишь однажды и то же в 1/8 финала. В ЛЧ-2010/11 "Тоттенхэм" прошел дальше — 1:0 и 0:0.
Кто фаворит
В букмекерских конторах небольшой фаворит этой встречи итальянский клуб. К примеру, британская контора WilliamHill выставила такой коэффициент: победа "Милана" — 2.5, победа "Тоттенхэма" — 2.9, ничья — 3.9.
Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь фавориты уже англичане: "Тоттенхэм" — 1.8, "Милан" — 2.3.
Где смотреть
Традиционно Лигу чемпионов на территории Украины транслирует платформа Megogo.
Последние матчи
В чемпионате Италии "Милан" обыграл "Торино" — 1:0.
А в английской Премьер-лиге "Тоттенхэм" уступил "Лестеру" — 1:4.
Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.