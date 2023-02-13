"Милан" - "Тоттенхэм": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первый поединок команды сыграют в Италии

Лига чемпионов возвращается матчами плей-офф. Во вторник, 14 февраля на "Сан-Сиро" встретятся "Милан" и "Тоттенхэм" в первом поединке 1/8 финала.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Тоттенхэм" с видеоповторами голов.

В параллельном поединке играют "ПСЖ" и "Бавария".

Путь в 1/8 финала

"Милан" со второго места вышел в плей-офф. В последнем туре группового этапа итальянцы разгромили своего прямого конкурента — "Зальцбург" (4:0).

"Тоттенхэм" выиграл не самую сложную, но самую ровную группу ЛЧ. И снова все решилось в последнем туре, когда англичане в гостях обыграли "Марсель" (2:1).

История встреч

В Лиге чемпионом команды пересекались лишь однажды и то же в 1/8 финала. В ЛЧ-2010/11 "Тоттенхэм" прошел дальше — 1:0 и 0:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах небольшой фаворит этой встречи итальянский клуб. К примеру, британская контора WilliamHill выставила такой коэффициент: победа "Милана" — 2.5, победа "Тоттенхэма" — 2.9, ничья — 3.9.

Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь фавориты уже англичане: "Тоттенхэм" — 1.8, "Милан" — 2.3.

Где смотреть

Традиционно Лигу чемпионов на территории Украины транслирует платформа Megogo.

Последние матчи

В чемпионате Италии "Милан" обыграл "Торино" — 1:0.

А в английской Премьер-лиге "Тоттенхэм" уступил "Лестеру" — 1:4.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.