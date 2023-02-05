Winter Cup-2023: розклад та результати міжнародного турніру з футболу

Цього року турнір набув статусу міжнародного

У понеділок, 6 лютого, у Туреччині стартує міжнародний турнір BGV Winter Cup 2023 за участю українських клубів УПЛ та Першої ліги, а також естонської "Левадії". У минулому розіграші у змаганнях взяв участь український боксер Олександр Усик.

Усі матчі турніру будуть показані у прямому ефірі безплатно на YouTube-каналі Футбол 2.0. Учасниками змагань є "Полісся" (переможець минулого Winter Cup), "Ворскла", "Верес" та "Левадія".

На турнірі кожна команда зіграє з кожною, при цьому за перемогу нараховуватиметься по 3 очки, а за нічию по 1. Крім того, клуби, які зіграли внічию, розіграють у серії пенальті додаткове очко. За підсумками трьох турів визначиться переможець змагань.

Регламент Winter Cup-2023

Розклад та результати матчів Winter Cup-2023 (початок усіх ігор – о 18:30 за київським часом):

06.02 "Полісся" — "Ворскла"

07.02 "Верес" — "Левадія"

10.02 "Полісся" — "Верес"

11.02 "Ворскла" – "Левадія"

14.02 "Полісся" – "Левадія"

15.02 "Ворскла" — "Верес"

Метою турніру є збір коштів на дрони Mavic 3 для підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Нагадаємо, у лютому відбувається Клубний чемпіонат світу з футболу. У нас на сайті доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2023.