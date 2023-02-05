У воротаря вселився Супермен: три сейви, які вразили світ (відео)

Голкіпер в одній атаці впорався одразу з трьома ударами суперників

Європейський футбольний вікенд подарував любителям гри мільйонів гол-красень у виконанні Ліонеля Мессі у чемпіонаті Франції, а у Серії А глядачі стали свідками "сейва року".

Головним героєм матчу 21-го туру Серії А "Рома" — "Емполі" (2:0) став воротар гостей Гульєльмо Вікаріо. Про це повідомляє BT Sport у Twitter.

У другому таймі Вікаріо зробив шалений сейв, який точно потрапить у всілякі добірки. Після подачі з кутового м’яч спочатку метався штрафною "Емполі", але незабаром прилетів до Дібали — удар і перший сейв. Потім Манчіні був першим на добиванні — знову сейв, а за мить Абрахам бив головою впритул, але Гульєльмо відбив м’яч ногою, вже лежачи на газоні.

Проте Вовки взяли чергові 3 очки.

Відеоогляд матчу "Рома" — "Емполі":

Цей результат дозволив римлянам піднятися на 3 місце в турнірній таблиці Серії А, "Емполі" — 10-й.

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, "українське" дербі в АПЛ між Зінченком і Миколенком завершилося перемогою останнього.