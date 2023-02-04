Руки вгору: Мессі забив переможний гол-красень (відео)

Чемпіон світу впевнено йде до свого 8-го "Золотого м’яча"

У суботу, 4 лютого, ПСЖ у рамках матчу 22-го туру чемпіонату Франції сезону 2022/23 приймав "Тулузу". Переможне взяття воріт на рахунку Ліонеля Мессі, який нещодавно переграв Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії.

Зустріч, що проходила у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс", завершилася мінімальною перемогою парижан із рахунком 2:1. Про це повідомляє пресслужба ПСЖ у Twitter.

У першому таймі команди обмінялися голами. На гол нідерландського півзахисника гостей Бранко ван ден Бомена влучним пострілом відповів захисник господарів Ашраф Хакімі. А на початку другого тайму шикарним взяттям воріт відзначився Ліонель Мессі. Чемпіон світу-2022 послав м’яч точно у кут воріт ударом з-за меж штрафного майданчика. Примітно, що в момент удару двоє гравців парижан синхронно підняли руки вгору.

Відеоогляд матчу ПСЖ — Тулуза:

Цей успіх наблизив ПСЖ до чемпіонства. Відрив від "Марселя" Руслана Маліновського складає 8 очок.

Турнірна таблиця Ліги 1

Раніше повідомлялося, що історичного рукостискання Мессі та КріРо в Саудівській Аравії могло й не бути.

Нагадаємо, в Аргентині на честь перемоги збірної на мундіалі-2022 зробили найбільший портрет Мессі з кукурудзи.