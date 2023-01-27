Феноменальний соло прохід у стилі Мессі та "пацючий" гол Морати: дербі "Реал" — "Атлетіко" вдалося (відео)

Дербі Мадрида тривало понад 120 хвилин

У четвер, 26 січня, мадридський "Реал", який нещодавно був розбитий "Барселоною" у Суперкубку Іспанії, зіграв проти "Атлетіко" в 1/4 фіналу Кубка Короля.

Зустріч, що проходила у столиці Іспанії на Сантьяго Бернабеу, завершилася з рахунком 3:1 на користь "Реала", передає пресслужба Вершкових у Twitter. Щоб виявити переможця, командам знадобився додатковий час.

Гра непогано складалася для Матрацників після голу Альваро Морати на 19-й хвилині. Примітно, що іспанський форвард під час святкування гола закрив частину прізвища на спині, щоб вийшло слово "пацюк". Саме так його ображали фани "Реала" на "Бернабеу".

Все йшло до мінімальної перемоги гостей, проте Родріго мав інші плани. На 79-й хвилині бразильський нападник пішов у соло прорив, який він успішно завершив сам, вразивши ворота Облака ударом з правої. У додатковий час "Реал" забив двічі зусиллями Каріма Бензема та Вінісіуса Жуніора.

Таким чином, Королівський клуб вийшов до 1/2 фіналу Кубка Короля, куди також потрапили "Барселона", "Атлетік" та "Осасуна".

Раніше повідомлялося, що українець Андрій Лунін може залишити "Реал", а на його місце у команді може опинитися росіянин.

Нагадаємо, іспанський клуб виграв 50 матчів поспіль у чемпіонаті, встановивши "вічний" рекорд.