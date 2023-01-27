Феноменальный соло проход в стиле Месси и "крысиный" гол Мораты: дерби "Реал" - "Атлетико" удалось (видео)
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Дерби Мадрида продлилось больше 120 минут
В четверг, 26 января, мадридский "Реал", который недавно был разбит "Барселоной" в Суперкубке Испании, сыграл против "Атлетико" в 1/4 финала Кубка Короля.
Встреча, проходившая в столице Испании на Сантьяго Бернабеу, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала", передает пресс-служба Сливочных в Twitter. Чтобы выявить победителя, командам понадобилось дополнительное время.
Игра неплохо складывалась для Матрасников после гола Альваро Мораты на 19-й минуте. Примечательно, что испанский форвард во время празднования гола закрыл часть фамилии на спине, чтобы получилось слово "крыса". Именно так его оскорбляли фаны "Реала" на "Бернабеу".
Все шло к минимальной победе гостей, однако у Родриго были другие планы. На 79-й минуте бразильский нападающий пошел в соло прорыв, который он успешно завершил сам, поразив ворота Облака хлестким ударом с правой. В дополнительное время "Реал" забил дважды усилиями Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.
Таким образом, Королевский клуб вышел в 1/2 финала Кубка Короля, куда также попали "Барселона", "Атлетик" и "Осасуна".
Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин может покинуть "Реал", а на его место в команде может оказаться россиянин.
Напомним, испанский клуб выиграл 50 матчей подряд в чемпионате, установив "вечный" рекорд.