Руки вверх: Месси забил победный гол-красавец (видео)

Чемпион мира уверенно идет к своему 8-му "Золотому мячу"

В субботу, 4 февраля, ПСЖ в рамках матча 22-го тура чемпионата Франции сезона 2022/23 принимал "Тулузу". Победное взятие ворот на счету Лионеля Месси, который недавно переиграл Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась минимальной победой парижан со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ в Twitter.

В первом тайме команды обменялись голами. На гол нидерландского полузащитника гостей Бранко ван ден Бомена точным выстрелом ответил защитник хозяев Ашраф Хакими. А в начале второго тайма шикарным взятием ворот отметился Лионель Месси. Чемпион мира-2022 посла мяч точно в угол ворот ударом из-за пределов штрафной. Примечательно, что в момент удара два игрока парижан синхронно подняли руки вверх.

Видеообзор матча ПСЖ — Тулуза:

Этот успех приблизил ПСЖ к чемпионству. Отрыв от "Марселя" Руслана Малиновского составляет 8 очков.

Турнирная таблица Лиги 1

Ранее сообщалось, что исторического рукопожатия Месси и КриРо в Саудовской Аравии могло и не быть.

Напомним, в Аргентине в честь победы сборной на мундиале-2022 сделали самый большой портрет Месси из кукурузы.