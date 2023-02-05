Во вратаря вселился Супермен: три сейва, которые поразили мир (видео)

Голкипер в одной атаке справился сразу с тремя ударами соперников

Европейский футбольный уик-энд подарил любителям игры миллионов гол-красавец в исполнении Лионеля Месси в чемпионате Франции, а в Серии А зрители стали свидетелями "сейва года".

Главным героем матча 21-го тура Серии А "Рома" — "Эмполи" (2:0) стал вратарь гостей Гульельмо Викарио. Об этом сообщает BT Sport в Twitter.

Во втором тайме Викарио сделал безумный сейв, который точно попадет во всевозможные подборки. После подачи с углового мяч сначала метался по штрафной "Эмполи", но вскоре прилетел к Дибале – удар и первый сейв. Затем Манчини был первым на добивании — опять сейв, а спустя мгновение Абрахам бил головой в упор, но Гульельмо отбил мяч ногой, уже лежа на газоне.

Тем не менее Волки взяли дежурные 3 очка.

Видеообзор матча "Рома" — "Эмполи":

Этот результат позволил римлянам подняться на 3-е место в турнирной таблице Серии А, "Эмполи" — 10-й.

Турнирная таблица Серии А

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