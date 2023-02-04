"Украинское" дерби в АПЛ завершилось сенсацией (видео)

Аутсайдер АПЛ победил лидера

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сошлись "Эвертон" Виталия Миколенко и "Арсенал" Александра Зинченко. Накануне Михаил Мудрик провалил дебют в стартовом составе "Челси".

Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась сенсационной победой "Эвертона" со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба "Ирисок" в Twitter.

Единственный гол в поединке оформил защитник хозяев Джеймс Тарковски. Добавим защитники сборной Украины Миколенко и Зинченко вышли со стартовых минут и отыграли весь поединок. К слову, "Зина" запомнился несколькими дальними ударами, а также грубостью в дополнительное время. Виталий, в свою очередь, блестяще отыграл против Сака, не дав лидеру Канониров ничего создать на правом фланге.

Видеообзор матча "Эвертон" — "Арсенал":

Этот результат позволил "Эвертону" покинуть зону вылета, а вот "Арсенал" теперь опережает "Ман Сити" всего на 5 очков.

Турнирная таблица АПЛ

Напомним, недавно еще один украинец перебрался в чемпионат Англии.

Ранее сообщалось, что украинцев возмутил трансфер футболиста сборной за океан во время войны.