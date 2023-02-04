"Українське" дербі в АПЛ завершилося сенсацією (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Аутсайдер АПЛ переміг лідера
У суботу, 4 лютого, відбувся матч 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому зійшлися "Евертон" Віталія Миколенка та "Арсенал" Олександра Зінченка. Напередодні Михайло Мудрbк провалив дебют у стартовому складі "Челсі".
Зустріч, що проходила у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк", завершилася сенсаційною перемогою "Евертона" з рахунком 1:0. Про це повідомляє пресслужба "Ірисок" у Twitter.
Єдиний гол у поєдинку оформив захисник господарів Джеймс Тарковські. Додамо захисники збірної України Миколенко та Зінченко вийшли зі стартових хвилин та відіграли весь поєдинок. До речі, "Зіна" запам’ятався кількома дальніми ударами, а також грубістю у додатковий час. Віталій, у свою чергу, блискуче відіграв проти Сака, не давши лідеру Каноніров створити нічого на правому фланзі.
Відеоогляд матчу "Евертон" — "Арсенал":
Цей результат дозволив "Евертону" залишити зону вильоту, а от "Арсенал" тепер випереджає "Ман Сіті" лише на 5 очок.
Нагадаємо, нещодавно ще один українець перебрався до чемпіонату Англії.
Раніше повідомлялося, що українців обурив трансфер футболіста збірної за океан під час війни.