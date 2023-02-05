Winter Cup-2023: расписание и результаты международного турнира по футболу

В этом году турнир приобрел статус международного

В понедельник, 6 февраля, в Турции стартует международный турнир BGV Winter Cup 2023 с участием украинских клубов УПЛ и Первой лиги, а также эстонской "Левадии". В прошлом розыгрыше в соревнованиях принял участие украинский боксер Александр Усик.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире бесплатно на YouTube-канале Футбол 2.0. Участниками соревнований являются "Полесье" (победитель прошлого Winter Cup), "Ворскла", "Верес" и "Левадия".

На турнире каждая команда сыграет с каждой, при этом за победу будет начисляться по 3 очка, а за ничью по 1. Кроме того, клубы, сыгравшие вничью, разыграют в серии пенальти дополнительное очко. По итогам трех туров определится победитель соревнований.

Регламент Winter Cup-2023

Расписание и результаты матчей Winter Cup-2023 (начало всех игр — в 18:30 по киевскому времени):

06.02 "Полесье" — "Ворскла"

07.02 "Верес" — "Левадия"

10.02 "Полесье" — "Верес"

11.02 "Ворскла" – "Левадия"

14.02 "Полесье" – "Левадия"

15.02 "Ворскла" — "Верес"

Целью турнира является сбор средств на дроны Mavic 3 для подразделения Сил специальных операций ВСУ.

Ранее сообщалось о феноменальном тройном сейве вратаря "Эмполи" в матче Серии А против "Ромы".

Напомним, в феврале проходит Клубный чемпионат мира по футболу. У нас на сайте доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матче КЧМ-2023.