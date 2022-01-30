Усик переходит в футбол: названа дата и место дебюта

А как же бокс?

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик, который недавно пообещал оседлать чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри, анонсировал свой футбольный матч.

Соответсвующее видео появилось на страничке директора телеканалов Футбол 1/2/3 Александра Денисова в Instagram.

Усик заявил, что выйдет на поле в составе ФК "Полесье" в матче товарищеского турнира Winter Cup, который организовывает телеканал "Футбол".

Футбольные матчи между ведущими украинскими клубами УПЛ и Первой лиги пройдут на полях в Турции. Соревнования начнутся 3 февраля, а завершатся 12 февраля. В турнире примут участие четыре команды, которые представляются разные регионы Украины: "Металлист" (Харьков), "Полесье" (Житомир), "Черноморец" (Одесса) и "Верес" (Ровно). Клубы сыграют друг с другом, а победителем станет команда, набравшая большее количество очков.

Календарь матчей:

Календарь матчей Winter Cup 2022

Напомним, Усик мог стать профессиональным футболистом. Он даже играл за юношескую команду "Таврии" на позиции левого полузащитника, однако все же выбрал путь боксера. На этом поприще он стал олимпийским чемпионом, абсолютным чемпионом мира в крузервейте, а также приблизился к титулу абсолютного чемпиона мира в хевивейте, победив осенью 2021 года Энтони Джошуа. Ожидается, что боксеры проведут реванш весной/летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболисту сборной Украины досталось за фото с Усиком.