"Не хватает Басты": Миколенко досталось из-за фото с Усиком
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Футболист встретил боксера.
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко, который пока не блещет надежностью в Англии, встретился с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по трем основным версиям украинцем Александром Усиком. Пользователи набросили с критикой на футболиста.
Виталий опубликовал фото на своей страничке в Instagram.
Левый защитник "Ирисок" коротко подписал снимок: "С чемпионом Александром Усиком". Фото собрало тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи раскритиковали футболиста за публикацию снимка с "фанатом русского мира", вспоминая, как Миколенко уже публиковал фото с российским репером Бастой.
Летом 2021 года Миколенко с еще одним игроком сборной Украины Романом Яремчуком угодили в скандал из-за фото с Бастой.
Напомним, Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января 2022 года. Футболист будет получать в Англии колоссальные деньги. Игрок уже успел провести несколько матчей за новый клуб, а после поражения от "Норвича" (2:1) в АПЛ был уволен главный тренер "Ирисок" Рафаэль Бенитес, который доверил украинцу место в старте без адаптации.
Ранее Усик заявил, что его позиция повлияла на финансы. В Украине рекламодатели отказываются от сотрудничества с боксером.
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