Укр

"Не хватает Басты": Миколенко досталось из-за фото с Усиком

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Виталий Миколенко и Александр Усик Новость обновлена 29 января 2022, 07:40
Виталий Миколенко и Александр Усик

Футболист встретил боксера.

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко, который пока не блещет надежностью в Англии, встретился с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по трем основным версиям украинцем Александром Усиком. Пользователи набросили с критикой на футболиста.

Виталий опубликовал фото на своей страничке в Instagram.

Левый защитник "Ирисок" коротко подписал снимок: "С чемпионом Александром Усиком". Фото собрало тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи раскритиковали футболиста за публикацию снимка с "фанатом русского мира", вспоминая, как Миколенко уже публиковал фото с российским репером Бастой.

Реакция сети на фото Виталия Миколенко с Александром Усиком
Реакция сети на фото Виталия Миколенко с Александром Усиком

Летом 2021 года Миколенко с еще одним игроком сборной Украины Романом Яремчуком угодили в скандал из-за фото с Бастой.

Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Баста
Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Баста

Напомним, Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января 2022 года. Футболист будет получать в Англии колоссальные деньги. Игрок уже успел провести несколько матчей за новый клуб, а после поражения от "Норвича" (2:1) в АПЛ был уволен главный тренер "Ирисок" Рафаэль Бенитес, который доверил украинцу место в старте без адаптации.

Ранее Усик заявил, что его позиция повлияла на финансы. В Украине рекламодатели отказываются от сотрудничества с боксером.

Теги:
#Футбол #Бокс #Александр Усик #Виталий Миколенко
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