"Мир сошел с ума": зарплата Миколенко в "Эвертоне" удивила британцев

Украинец будет играть в АПЛ за хорошие деньги.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который 1 января официально стал игроком "Эвертона", будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов (больше 2 млн грн) в неделю.

Об этом сообщил британский журналист Майк Парри на своей страничке в Twitter.

Примечательно, что изначально Парри сообщал, что зарплата 22-летнего "динамовца" в Ливерпуле будет становить 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

"Никто даже не знает, хорошо ли он заиграет. Мир сошел с ума", — писал Парри.

Позднее он уточнил данные и сообщил, что зарплата украинца в "Эвертоне" становит 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

"Будем надеяться, что он хорошо делает свою работу", — прокомментировал эти цифры Майк.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" выручило за игрока около 20 млн евро, что может положительно сказаться на трансферной кампании киевлян. Виталий подписал контракт с "Ирисками" на 4,5 года. На первой пресс-конференции в английском клубе футболист общался с журналистами на русском языке.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему трансфер Миколенко в АПЛ выгоден всем.