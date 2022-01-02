"Мир сошел с ума": зарплата Миколенко в "Эвертоне" удивила британцев
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Украинец будет играть в АПЛ за хорошие деньги.
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который 1 января официально стал игроком "Эвертона", будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов (больше 2 млн грн) в неделю.
Об этом сообщил британский журналист Майк Парри на своей страничке в Twitter.
Примечательно, что изначально Парри сообщал, что зарплата 22-летнего "динамовца" в Ливерпуле будет становить 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
"Никто даже не знает, хорошо ли он заиграет. Мир сошел с ума", — писал Парри.
Позднее он уточнил данные и сообщил, что зарплата украинца в "Эвертоне" становит 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
"Будем надеяться, что он хорошо делает свою работу", — прокомментировал эти цифры Майк.
"Телеграф" напоминает, что "Динамо" выручило за игрока около 20 млн евро, что может положительно сказаться на трансферной кампании киевлян. Виталий подписал контракт с "Ирисками" на 4,5 года. На первой пресс-конференции в английском клубе футболист общался с журналистами на русском языке.
Ранее "Телеграф" объяснял, почему трансфер Миколенко в АПЛ выгоден всем.
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