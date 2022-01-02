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"Світ збожеволів": зарплата Миколенка в "Евертоні" здивувала британців

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Віталій Миколенко Новина оновлена 02 січня 2022, 11:07
Віталій Миколенко

Українець гратиме в АПЛ за хороші гроші.

Лівий захисник збірної України Віталій Міколенко, який 1 січня офіційно став гравцем "Евертона", зароблятиме 58 тисяч фунтів стерлінгів (понад 2 млн грн) на тиждень.

Про це повідомив британський журналіст Майк Паррі на своїй сторінці у Twitter.

Примітно, що спочатку Паррі повідомляв, що зарплата 22-річного "динамівця" у Ліверпулі становитиме 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

"Ніхто навіть не знає, чи добре він заграє. Світ збожеволів", — писав Паррі.

Пізніше він уточнив дані та повідомив, що зарплата українця в "Евертоні" становить 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

"Сподіватимемося, що він добре виконує свою роботу", — прокоментував ці цифри Майк.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" виручило за гравця близько 20 млн євро, що може позитивно позначитися на трансферній кампанії киян. Віталій підписав контракт із "Ірисками" на 4,5 роки. На першій прес-конференції в англійському клубі футболіст спілкувався з журналістами російською.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому трансфер Миколенка до АПЛ вигідний усім.

Теги:
#Футбол #Евертон #Віталій Миколенко
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