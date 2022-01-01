З "Динамо" до Англії: чому трансфер Миколенка – приклад і для гравців, і для клубів

Ще один футболіст збірної України пішов на підвищення.

Трансфер Віталія Миколенка до "Евертона" піде на користь усім — і "Динамо", і збірній України, і самому футболісту.

"Телеграф" проаналізував, чому перехід українця в АПЛ є знаковою подією для нашого футболу.

"Динамо"

Київський клуб зірвав джекпот, продавши захисника за 23,5 млн євро (дані transfermarkt). Востаннє "Біло-сині" проводили подібний за сумою компенсації трансфер у сезоні 2017/18, коли киян покинув Андрій Ярмоленко, який пішов до "Борусії" Д за 25 млн євро. Гроші, отримані за Миколенка, кияни можуть витратити на нових гравців, а також на покращення інфраструктури. Крім того, юні "динамівці" отримали показовий приклад того, що можна не блукати по орендах в умовному "Чорноморці", а отримати солідну пропозицію завдяки своєму таланту, працьовитості та самовіддачі.

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Збірна України

У нашій команді з’явиться третій легіонер із найсильнішої ліги світу – Англійської прем’єр-ліги. Віталій може надовго застовпити за собою місце у національній команді та стати ключовим гравцем у складі. Молоді гравці за прикладом Віталія прагнутимуть підвищення, а не вважатимуть УПЛ вершиною кар’єри. Чим більше легіонерів (особливо в топ-лігах) буде в нашій команді, тим вище майстерність гравців збірної. До речі, адаптуватися до англійського футболу Миколенку, напевно, допоможуть вищезгаданий Ярмоленко ("Вест Хем") та Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті").

Миколенко

Віталій отримав унікальний шанс у 22-річному віці перейти до клубу АПЛ. Цей трансфер може зіграти ключову роль для переходу гравця на новий рівень. У чемпіонаті України Віталій вже досяг усього і явно вперся у стелю. В "Евертоні" з ним може пройти трансформація і він може досягти вершин Зінченка, який виступає за одну з найкращих команд світу на тій самій позиції, або навіть переплюнути його.

УПЛ

Ліга втратить зіркового футболіста, проте, якщо Віталій заграє, то закордонні клуби будуть охочіше брати футболістів з першості України. Зрештою інтерес до українського чемпіонату може зрости і його розглядатимуть як фабрику талантів.

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"Евертон"

Ліверпульський клуб вивчав багатьох футболістів на проблемну позицію на лівому фланзі оборони. Той факт, що вибір впав на українця Миколенка, багато про що говорить. Враховуючи вік футболіста та контракт гравця до 2026 року, "Іриски" розраховують, що Віталій застовпить за собою місце в основі команди за прикладом англійця Лейтона Бейнса, який виступав в "Евертоні" протягом 13 років.

У будь-якому разі трансфер Віталія Миколенка увійде до історії українського футболу. Побажаємо йому удачі в Англії та з нетерпінням чекаємо на дебют українця за ліверпульський клуб, який поки що не претендує на високі місця в АПЛ (на цей час "Іриски" з 19 очками займають 15-е місце в лізі).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Миколенко з української мови перейшов на російську під час прес-конференції, присвяченій його приходу в "Евертон".