"Баварія" цікавиться нападником "Динамо"

Молодий футболіст здивував мюнхенський клуб.

Колишній нападник юнацької збірної Сенегалу та гравець київського "Динамо" Самба Діалло, який забив шикарний гол у чемпіонаті України U-19, захопив "Баварію" своєю грою в Юнацькій лізі УЄФА.

Про це розповів сам футболіст у коментарі для itv Sénégal на YouTube.

Сенегальський форвард заявив, що після очного протистояння з мюнхенцями на юнацькому рівні з ним зв’язалися представники "Баварії", які були в захваті від його гри.

"Після поєдинку з "Баварією" в Юнацькій лізі УЄФА зі мною зв’язувалися офіційні представники німецького клубу. Вони були вражені, адже їм дуже сподобався мій виступ", – розповів Самба.

Зазначимо, київське "Динамо" U-19 пробилося до 1/16 фіналу єврокубку з групи, де також грали "Бенфіка", "Баварія" та "Барселона". 18-річний Діалло у 6 матчах групової стадії забив 5 голів, 2 з яких у ворота "Баварії". За підсумками жеребкування "Біло-сині" зіграють з "Депортиво".

До речі, до Діалло певний інтерес виявляє і "Манчестер Сіті", проте сенегалець продовжив контракт з "Динамо".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Діалло тікав від рефері, щоб не отримати попередження.