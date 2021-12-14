Останній український клуб у єврокубках дізнався суперника по 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Кияни знову чекають візиту до Іспанії.

У вівторок у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Київське "Динамо" U-19, яке у своїй групі посіло друге місце, також отримало свого суперника. Ним стали юнаки з іспанського "Депортіво".

На цій стадії суперники проведуть по одному матчу, динамівці зіграють свою гру на виїзді 8/9 лютого.

Інші пари склали:

«Емполі» U-19 – «Борусія» Дортмунд U-19

"Генк" U-19 — "Челсі" U-19

АЗ U-19 — "Вільярреал" U-19

"Жиліна" U-19 — "Інтер" U-19

"Хайдук" U-19 — "Атлетіко" U-19

Мідтьюлланд U-19 — Брюгге U-19

"Рейнджерс" U-19 — "Севілья" U-19

У разі проходу далі український клуб приєднається до восьми переможців груп, котрі стадію 1/8 фіналу турніру пропускають.

Як раніше повідомляв "Телеграф", усі дорослі команди УПЛ припинили виступ у єврокубках. "Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця у груповому турнірі Ліги чемпіонів, "Зоря" стала третьою в Лізі конференцій, а "Ворскла" та "Колос" не змогли пройти кваліфікаційні етапи Ліги конференцій.