Останній український клуб у єврокубках дізнався суперника по 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА
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Кияни знову чекають візиту до Іспанії.
У вівторок у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Київське "Динамо" U-19, яке у своїй групі посіло друге місце, також отримало свого суперника. Ним стали юнаки з іспанського "Депортіво".
На цій стадії суперники проведуть по одному матчу, динамівці зіграють свою гру на виїзді 8/9 лютого.
Інші пари склали:
«Емполі» U-19 – «Борусія» Дортмунд U-19
"Генк" U-19 — "Челсі" U-19
АЗ U-19 — "Вільярреал" U-19
"Жиліна" U-19 — "Інтер" U-19
"Хайдук" U-19 — "Атлетіко" U-19
Мідтьюлланд U-19 — Брюгге U-19
"Рейнджерс" U-19 — "Севілья" U-19
У разі проходу далі український клуб приєднається до восьми переможців груп, котрі стадію 1/8 фіналу турніру пропускають.
Як раніше повідомляв "Телеграф", усі дорослі команди УПЛ припинили виступ у єврокубках. "Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця у груповому турнірі Ліги чемпіонів, "Зоря" стала третьою в Лізі конференцій, а "Ворскла" та "Колос" не змогли пройти кваліфікаційні етапи Ліги конференцій.