Последний украинский клуб в еврокубках узнал соперника по 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
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Киевлянам опять предстоит визит в Испанию.
Во вторник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевское "Динамо" U-19, которое в своей группе заняло второе место, также получило своего соперника. Им стали юноши из испанского "Депортиво".
На данной стадии соперники проведут по одному матчу, динамовцы свою игру сыграют на выезде 8/9 февраля.
Другие пары составили:
«Эмполи» U-19 – «Боруссия» Дортмунд U-19
«Генк» U-19 – «Челси» U-19
АЗ U-19 – «Вильярреал» U-19
«Жилина» U-19 – «Интер» U-19
«Хайдук» U-19 – «Атлетико» U-19
«Мидтьюлланд» U-19 – «Брюгге» U-19
«Рейнджерс» U-19 – «Севилья» U-19
В случае прохода дальше украинский клуб присоединится к восьми победителям групп, которые стадию 1/8 финала турнира пропускают.
Как ранее сообщал "Телеграф", все взрослые команды УПЛ прекратили выступление в еврокубках. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в групповом турнире Лиги чемпионов, "Заря" стала третьей в Лиге конференций, а "Ворскла" и "Колос" не смогли пройти квалификационные этапы Лиги конференций.