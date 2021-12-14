Последний украинский клуб в еврокубках узнал соперника по 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Киевлянам опять предстоит визит в Испанию.

Во вторник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское "Динамо" U-19, которое в своей группе заняло второе место, также получило своего соперника. Им стали юноши из испанского "Депортиво".

На данной стадии соперники проведут по одному матчу, динамовцы свою игру сыграют на выезде 8/9 февраля.

Другие пары составили:

«Эмполи» U-19 – «Боруссия» Дортмунд U-19

«Генк» U-19 – «Челси» U-19

АЗ U-19 – «Вильярреал» U-19

«Жилина» U-19 – «Интер» U-19

«Хайдук» U-19 – «Атлетико» U-19

«Мидтьюлланд» U-19 – «Брюгге» U-19

«Рейнджерс» U-19 – «Севилья» U-19

В случае прохода дальше украинский клуб присоединится к восьми победителям групп, которые стадию 1/8 финала турнира пропускают.

Как ранее сообщал "Телеграф", все взрослые команды УПЛ прекратили выступление в еврокубках. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в групповом турнире Лиги чемпионов, "Заря" стала третьей в Лиге конференций, а "Ворскла" и "Колос" не смогли пройти квалификационные этапы Лиги конференций.