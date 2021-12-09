Футболіст "Динамо" тікав від рефері, щоб не отримати жовту картку (відео)

Кумедний момент стався під час матчу юнацької команди киян.

Під час поєдинку 6-го туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 "Бенфіка" U-19 — "Динамо" U-19 (1:0) форвард гостей Самба Діалло так не хотів отримувати жовту картку, що вирішив втекти від рефері.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Canal 11 у Twitter.

На 80-й хвилині поєдинку 18-річний сенегальський форвард "Динамо" Діалло порушив правила. Угорський рефері Адам Форкош одразу вирішив показати нападаючому жовту картку, однак зробити це виявилося проблемою. Самба вирішив втекти від рефері, і спочатку йому це вдавалося, проте суддя таки наздогнав футболіста. До слова, "динамівець" міг отримати в цьому епізоді червону картку, якби арбітр розцінив поведінку сенегальця неспортивною.

Відео курйозу доступне в мережі:

Додамо, що поразка від "Бенфіки" означає, що київський клуб, який посів друге місце у групі Е, зіграє у стиковому раунді Юнацької ліги УЄФА за право битися у 1/8 фіналу єврокубку. "Бенфіка" з першого місця вийшла у плей-офф, а "Баварія" та "Барселона" залишили турнір.

До речі, Діалло днями підписав новий контракт з "Динамо", угода розрахована до 31 грудня 2026 року.

Зазначимо, Самба став справжнім лідером "Динамо" U-19 цього сезону. На його рахунку 5 голів у єврокубку у 6 матчах. Нещодавно він відзначився шикарним взяттям воріт у грі з однолітками з "Минаю".