Рус

Футболіст "Динамо" тікав від рефері, щоб не отримати жовту картку (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
114
Самба Діалло тікав від арбітра Новина оновлена 09 грудня 2021, 16:22
Самба Діалло тікав від арбітра

Кумедний момент стався під час матчу юнацької команди киян.

Під час поєдинку 6-го туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 "Бенфіка" U-19 — "Динамо" U-19 (1:0) форвард гостей Самба Діалло так не хотів отримувати жовту картку, що вирішив втекти від рефері.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Canal 11 у Twitter.

На 80-й хвилині поєдинку 18-річний сенегальський форвард "Динамо" Діалло порушив правила. Угорський рефері Адам Форкош одразу вирішив показати нападаючому жовту картку, однак зробити це виявилося проблемою. Самба вирішив втекти від рефері, і спочатку йому це вдавалося, проте суддя таки наздогнав футболіста. До слова, "динамівець" міг отримати в цьому епізоді червону картку, якби арбітр розцінив поведінку сенегальця неспортивною.

Відео курйозу доступне в мережі:

Додамо, що поразка від "Бенфіки" означає, що київський клуб, який посів друге місце у групі Е, зіграє у стиковому раунді Юнацької ліги УЄФА за право битися у 1/8 фіналу єврокубку. "Бенфіка" з першого місця вийшла у плей-офф, а "Баварія" та "Барселона" залишили турнір.

До речі, Діалло днями підписав новий контракт з "Динамо", угода розрахована до 31 грудня 2026 року.

Зазначимо, Самба став справжнім лідером "Динамо" U-19 цього сезону. На його рахунку 5 голів у єврокубку у 6 матчах. Нещодавно він відзначився шикарним взяттям воріт у грі з однолітками з "Минаю".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Бенфіка #Юнацька ліга УЄФА
Газу 2022 року чиновники прогнозують зростання тарифу на 13-20%
Гроші
Комуналка може подорожчати на 20% вже наступного року: що кажуть чиновники
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Газу 2022 року чиновники прогнозують зростання тарифу на 13-20%
Комуналка може подорожчати на 20% вже наступного року: що кажуть чиновники
Дата публікації
Категорія
Альона Шпильова втратила в аварії хлопця і подругу
"Поліцейський не стояв на ногах": дівчина загиблого у ДТП з копом під Києвом
Дата публікації
Категорія
У Житомирі комунальники всю ніч розчищали вулиці
Транспортний колапс та масові травми пішоходів: погода в Україні готує неприємний сюрприз (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
"Омікрон" поширюється швидше, ніж "Дельта"
Вчені озвучили новий несподіваний симптом "Омікрону": що відомо
Дата публікації
Категорія
Свиню начебто купили спеціально для експерименту
"Всесвітній пи**ець": мережу шокувало величезне тату для свині у Києві (фото, відео)