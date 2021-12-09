Футболист "Динамо" убегал от рефери, чтобы не получить желтую карточку (видео)

Забавный момент произошел во время матча юношеской команды киевлян.

Во время поединка 6-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 "Бенфика" U-19 — "Динамо" U-19 (1:0) форвард гостей Самба Диалло так не хотел получать желтую карточку, что решил убежать от рефери.

Соответствующее видео появилось на страничке Canal 11 в Twitter.

На 80-й минуте поединка 18-летний сенегальский форвард "Динамо" Диалло нарушил правила. Венгерский рефери Адам Форкош тут же решил показать нападающему желтую карточку, однако сделать это оказалось проблемой. Самба решил убежать от рефери, и поначалу ему это удавалось, однако судья таки догнал футболиста. К слову, "динамовец" могу получить в этом эпизоде красную карточку, если бы судья расценил поведение сенегальца неспортивным.

Видео курьеза доступно в сети:

Добавим, что поражение от "Бенфики" означает, что киевский клуб, который занял второе место в группе Е, сыграет в стыковом раунде Юношеской лиги УЕФА за право сразиться в 1/8 финала еврокубка. "Бенфика" с первого места вышла в плей-офф, а "Бавария" и "Барселона" покинули турнир.

К слову, Диалло на днях подписал новый контракт с "Динамо", соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Отметим, Самба стал настоящим лидером "Динамо" U-19 в текущем сезоне. На его счету 5 голов в еврокубке в 6 матчах. Недавно он отметился шикарным взятием ворот в игре с одногодками из "Миная".