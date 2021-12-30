"Бавария" интересуется нападающим "Динамо"

Юный футболист удивил мюнхенский клуб.

Бывший нападающий юношеской сборной Сенегала и игрок киевского "Динамо" Самба Диалло, который забил шикарный гол в чемпионате Украины U-19, восхитил "Баварию" своей игрой в Юношеской лиге УЕФА.

Об этом рассказал сам футболист в комментарии для itv Sénégal на YouTube.

Сенегальский форвард заявил, что после очного противостояния с мюнхенцами на юношеском уровне с ним связались представители "Баварии", которые были восхищены его игрой.

"После поединка с "Баварией" в Юношеской лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, ведь им очень понравилось мое выступление", – рассказал Самба.

Отметим, киевское "Динамо" U-19 пробилось в 1/16 финала еврокубка из группы, где также играли "Бенфика", "Бавария" и "Барселона". 18-летний Диалло в 6 матчах групповой стадии забил 5 голов, 2 из которых в ворота "Баварии". По итогам жеребьевки "Бело-синие" сыграют с "Депортиво".

К слову, к Диалло определенный интерес проявляет и "Манчестер Сити", однако сенегалец продлил контракт с "Динамо".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Диалло убегал от рефери, чтобы не получить предупреждение.