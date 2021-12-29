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Зірковий колумбієць відмовив київському "Динамо" заради переїзду до Москви

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Себастьян Вілья Новина оновлена 29 грудня 2021, 08:09
Себастьян Вілья

Кияни програли конкуренцію без шансів.

Захисник "Боки Хуніорс" Себастьян Вілья визначився із новим клубом.

Як повідомляє журналіст Дієго Руеда на своїй сторінці у твіттері, новим клубом колумбійця стане московське "Динамо", хоча на гравця також претендували і київські одноклубники.

За даними джерела, сума угоди становитиме близько 12 мільйонів євро, угода буде розрахована на п’ять років. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість 25-річного колумбійця у п’ять із половиною мільйонів євро.

Цього року Вілья взяв участь у 27 іграх за аргентинський клуб у всіх турнірах. У його активі сім голів та дві результативні передачі. Також в активі футболіста чотири гри за національну збірну Колумбії у відборі на чемпіонат світу-2022, що відбудеться у Катарі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що захисник "Динамо" Віталій Міколенко пройшов медогляд у "Евертоні". Колишній тренер киян, а нині футбольний експерт Йожеф Сабо пояснив, чому українець сподобався команді з Ліверпуля. Додамо, що Віталій міг опинитися і у більш іменитій команді.

Теги:
#ФК Бока Хуніорс #ФК Динамо (Москва) #УПЛ #ФК Динамо (Київ)
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