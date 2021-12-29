Зірковий колумбієць відмовив київському "Динамо" заради переїзду до Москви

Кияни програли конкуренцію без шансів.

Захисник "Боки Хуніорс" Себастьян Вілья визначився із новим клубом.

Як повідомляє журналіст Дієго Руеда на своїй сторінці у твіттері, новим клубом колумбійця стане московське "Динамо", хоча на гравця також претендували і київські одноклубники.

За даними джерела, сума угоди становитиме близько 12 мільйонів євро, угода буде розрахована на п’ять років. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість 25-річного колумбійця у п’ять із половиною мільйонів євро.

Цього року Вілья взяв участь у 27 іграх за аргентинський клуб у всіх турнірах. У його активі сім голів та дві результативні передачі. Також в активі футболіста чотири гри за національну збірну Колумбії у відборі на чемпіонат світу-2022, що відбудеться у Катарі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що захисник "Динамо" Віталій Міколенко пройшов медогляд у "Евертоні". Колишній тренер киян, а нині футбольний експерт Йожеф Сабо пояснив, чому українець сподобався команді з Ліверпуля. Додамо, що Віталій міг опинитися і у більш іменитій команді.