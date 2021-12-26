У "Динамо" вигадали, куди витратити мільйони за Миколенка

Найближчим часом київський клуб збагатиться на солідну суму.

Київське "Динамо" після продажу Віталія Миколенка до "Евертона" займеться посиленням складу. Одним з варіантів є лівий вінгер ФК "Бока Хуніорс" та збірної Колумбії Себастьян Вілья.

Про це повідомляє bolavip.com.

За інформацією джерела, перехід Віталія до англійського клубу може сприяти трансферу Вільї до Києва. Аргентинський клуб хоче виручити за гравця близько 12 млн доларів, а у "Динамо" після продажу Миколенка буде близько 23 млн євро. Примітно, що "Біло-сині" вже робили спроби купити колумбійського футболіста восени, проте тоді "Бока Хуніорс" виставив цінник на Себастьяна у розмірі 15 млн євро, і переговори припинилися.

Цього сезону 25-річний атакувальний хавбек забив 9 голів і віддав 1 асист у 27 матчах за аргентинську команду у всіх турнірах. Себастьян перебрався до "Боки" з колумбійського клубу "Депортес Толіма" у 2018 році. Transfermarkt оцінює футболіста у 5,50 млн євро. На рахунку Вільї 4 матчі за збірну Колумбії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Миколенко пройшов медогляд у "Евертоні". Йожеф Сабо пояснив, чому українець сподобався команді з Ліверпуля. Додамо, що Віталій міг опинитися й у більш іменитій команді.