Рус

У "Динамо" вигадали, куди витратити мільйони за Миколенка

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Віталій Миколенко Новина оновлена 26 грудня 2021, 17:22
Віталій Миколенко

Найближчим часом київський клуб збагатиться на солідну суму.

Київське "Динамо" після продажу Віталія Миколенка до "Евертона" займеться посиленням складу. Одним з варіантів є лівий вінгер ФК "Бока Хуніорс" та збірної Колумбії Себастьян Вілья.

Про це повідомляє bolavip.com.

За інформацією джерела, перехід Віталія до англійського клубу може сприяти трансферу Вільї до Києва. Аргентинський клуб хоче виручити за гравця близько 12 млн доларів, а у "Динамо" після продажу Миколенка буде близько 23 млн євро. Примітно, що "Біло-сині" вже робили спроби купити колумбійського футболіста восени, проте тоді "Бока Хуніорс" виставив цінник на Себастьяна у розмірі 15 млн євро, і переговори припинилися.

Цього сезону 25-річний атакувальний хавбек забив 9 голів і віддав 1 асист у 27 матчах за аргентинську команду у всіх турнірах. Себастьян перебрався до "Боки" з колумбійського клубу "Депортес Толіма" у 2018 році. Transfermarkt оцінює футболіста у 5,50 млн євро. На рахунку Вільї 4 матчі за збірну Колумбії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Миколенко пройшов медогляд у "Евертоні". Йожеф Сабо пояснив, чому українець сподобався команді з Ліверпуля. Додамо, що Віталій міг опинитися й у більш іменитій команді.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ)
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак
Україна
Може призвести до катастрофічних наслідків: у західних ЗМІ б’ють на сполох через оточення Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак
Може призвести до катастрофічних наслідків: у західних ЗМІ б’ють на сполох через оточення Зеленського
Дата публікації
Категорія
Загибель Марії Баран стала несподіванкою для її сім’ї
Поставила дочок на ноги і з усіма ладнала: якою була вбита в Італії українка
Дата публікації
Категорія
Жінки, які мають дітей, також будуть вважатися військовообов’язаними
Правила військового обліку: що робити вагітним та жінкам з дітьми
Дата публікації
Категорія
Дмитро Сєроухов
"Авіаперевізники намагаються не заправляти літаки в Україні, щоб не переплачувати", — Дмитро Сєроухов, CEO SkyUp Airlines
Дата публікації
Категорія
Роботодавців почнуть карати за дискримінацію за ознакою статі
Десять "мінімалок" за формулювання "робота для чоловіків": в Україні запровадять нові штрафи для роботодавців