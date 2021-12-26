В "Динамо" придумали, куда потратить миллионы за Миколенко

В ближайшее время киевский клуб обогатится на солидную сумму.

Киевское "Динамо" после продажи Виталия Миколенко в "Эвертон" займется усилением состава. Одним из вариантов является левый вингер ФК "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Себастьян Вилья.

Об этом сообщает bolavip.com.

По информации источника, переход Виталия в английский клуб может поспособствовать трансферу Вильи в Киев. Аргентинский клуб хочет выручить за игрока около 12 млн долларов, а у "Динамо" после продажи Миколенко будет около 23 млн евро. Примечательно, что "Бело-синие" уже предпринимали попытки купить колумбийского футболиста осенью, однако тогда "Бока Хуниорс" выставил ценник на Себастьяна в размере 15 млн евро, и переговоры прекратились.

В текущем сезоне 25-летний атакующий хавбек забил 9 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах за аргентинскую команду во всех турнирах. Себастьян перебрался в "Боку" из колумбийского клуба "Депортес Толима" в 2018 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 5,50 млн евро. На счету Вильи 4 матча за сборную Колумбии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Миколенко прошел медосмотр в "Эвертоне". Йожеф Сабо объяснил, почему украинец приглянулся команде из Ливерпуля. Добавим, что Виталий мог оказаться и в более именитой команде.