Укр

Миколенко вместо "Эвертона" мог перейти в другой гранд АПЛ

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Виталий Миколенко Новость обновлена 22 декабря 2021, 11:21
Виталий Миколенко

"МЮ" был еще одним претендентом на украинца.

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который в ближайшее время станет игроком "Эвертона", мог перейти в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает New Fox 24 со ссылкой на Liverpool Echo, Миколенко летом 2020 года мог оказаться в составе "красных дьяволов". Однако манкунианцы приняли решение взять Алекса Теллеса из "Порту" и закрыли проблемную позицию.

Информация о том, что Миколенко покинет киевское "Динамо", появилась на прошлой неделе. Помимо "Эвертона", на украинского защитника претендовала и итальянская "Рома", но римляне сделали "Динамо" менее выгодное финансовое предложение.

В киевском клубе уже начали искать замену футболисту, и приняли решение вернуть в команду воспитанника клуба Владислава Дубинчака, который сейчас выступает в "Днепре-1".

В то же время, "Динамо" в зимнее трансферное окно может расстаться с целой группой футболистов, среди которых и лидер киевской команды Виктор Цыганков.

Ранее "Телеграф" публиковал текст, где рассказывал, как выглядит девушка Виталия Миколенко.

Теги:
#ФК Эвертон #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #Виталий Миколенко
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