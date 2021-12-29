Звездный колумбиец отказал киевскому "Динамо" ради переезда в Москву

Киевляне проиграли конкуренцию без шансов.

Защитник "Боки Хуниорс" Себастьян Вилья определился с новым клубом.

Как сообщает журналист Диего Руэда на своей странице в твиттере, новым клубом колумбийца станет московское "Динамо", хотя на игрока также претендовали и киевские одноклубники.

По данным источника, сумма сделки составит порядка 12 миллионов евро, соглашение будет рассчитано на пять лет. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего колумбийца в пять с половиной миллионов евро.

В этому году Вилья принял участие в 27 играх за аргентинский клуб во всех турнирах. В его активе семь голов и две результативные передачи. Также в активе футболиста четыре игры за национальную сборную Колумбии в отборе на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко прошел медосмотр в "Эвертоне". Бывший тренер киевлян, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо объяснил, почему украинец приглянулся команде из Ливерпуля. Добавим, что Виталий мог оказаться и в более именитой команде.