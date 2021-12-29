Звездный колумбиец отказал киевскому "Динамо" ради переезда в Москву
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Киевляне проиграли конкуренцию без шансов.
Защитник "Боки Хуниорс" Себастьян Вилья определился с новым клубом.
Как сообщает журналист Диего Руэда на своей странице в твиттере, новым клубом колумбийца станет московское "Динамо", хотя на игрока также претендовали и киевские одноклубники.
По данным источника, сумма сделки составит порядка 12 миллионов евро, соглашение будет рассчитано на пять лет. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего колумбийца в пять с половиной миллионов евро.
В этому году Вилья принял участие в 27 играх за аргентинский клуб во всех турнирах. В его активе семь голов и две результативные передачи. Также в активе футболиста четыре игры за национальную сборную Колумбии в отборе на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.
Ранее "Телеграф" сообщал, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко прошел медосмотр в "Эвертоне". Бывший тренер киевлян, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо объяснил, почему украинец приглянулся команде из Ливерпуля. Добавим, что Виталий мог оказаться и в более именитой команде.
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