Из "Динамо" в Англию: почему трансфер Миколенко - пример и для игроков, и для клубов

Еще один футболист сборной Украины пошел на повышение.

Трансфер Виталия Миколенко в "Эвертон" пойдет на пользу всем — и "Динамо", и сборной Украины, и самому футболисту.

"Телеграф" проанализировал, почему переход украинца в АПЛ — знаковое событие для нашего футбола.

"Динамо"

Киевский клуб сорвал джекпот, продав защитника за 23,5 млн евро (данные transfermarkt). В последний раз "Бело-синие" проводили подобный по сумме компенсации трансфер в сезоне 2017/18, когда киевлян покинул Андрей Ярмоленко, ушедший в "Боруссию" Д за 25 млн евро. Деньги, полученные за Миколенко, киевляне могут потратить на новых игроков, а также на улучшение инфраструктуры. Кроме того, юные "динамовцы" получили показательный пример того, что можно не скитаться по арендам в условном "Черноморце", а действительно получить солидное предложение за счет таланта, трудолюбия и самоотдачи.

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Сборная Украины

В нашей команде появится третий легионер из сильнейшей лиги мира — Английской премьер-лиги. Виталий может надолго застолбить за собой место в национальной команде и стать ключевым игроком в составе. Молодые игроки по примеру Виталия будут стремиться на повышение, а не считать УПЛ вершиной карьеры. Чем больше легионеров (особенно в топ-лигах) будет в нашей команде, тем будет выше мастерство игроков сборной. К слову, адаптироваться к английскому футболу Миколенко наверняка помогут вышеназванный Ярмоленко ("Вест Хэм") и Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Миколенко

Виталий получил уникальный шанс в 22-летнем возрасте перейти в клуб АПЛ. Этот трансфер может сыграть ключевую роль для перехода игрока на новый уровень. В чемпионате Украины Виталий уже достиг всего и явно уперся в потолок. В "Эвертоне" с ним может пройти трансформация и он может достичь вершин Зинченко, который выступает за одну из лучших команд мира на той же позиции, или даже переплюнуть его.

УПЛ

Лига потеряет звездного футболиста, однако, если Виталий заиграет, то зарубежные клубы будут куда охотнее брать футболистов из первенства Украины. В итоге интерес к украинскому чемпионату может вырасти и его будут рассматривать как фабрику талантов.

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"Эвертон"

Ливерпульский клуб изучал многих футболистов на проблемную позицию на левом фланге обороны. Тот факт, что выбор пал на украинца Миколенко, говорит о многом. Учитывая возраст футболиста и контракт игрока до 2026 года "Ириски" рассчитывают, что Виталий застолбит за собой место в основе команды по примеру англичанина Лейтона Бейнса, который выступал в "Эвертоне" на протяжении 13 лет.

В любом случае трансфер Виталия Миколенко войдет в историю украинского футбола. Пожелаем ему удачи в Англии и с нетерпением ждем дебюта украинца за ливерпульский клуб, который пока не претендует на высокие места в АПЛ (на данный момент "Ириски" с 19 очками занимают 15-е место в лиге).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Миколенко с украинского языка перешел на русский во время пресс-конференции, посвященной его приходу в "Эвертон".