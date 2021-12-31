Вратарь киевского "Динамо" перешел в испанский клуб

Тугай будет защищать цвета "Кордобы".

Вратарь молодежной системы киевского "Динамо" Иларион Тугай подписал контракт с испанским клубом "Кордоба", сообщает журналист Хорхе Эрнандес на своей странице в твиттере. Срок соглашения составляет два года.

18-летний украинец начнет выступления за дублирующий состав клуба, который сейчас выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

В Юношеской лиге УЕФА в нынешнем сезоне Тугай не сыграл ни одного матча, пребывая на замене во всех шести играх. В активе Тугая лишь один матч в чемпионате Украины до 19 лет, в котором он не пропустил ни одного гола.

Как ранее сообщал "Телеграф", еще один игрок юношеской команды киевлян мог перейти в "Баварию". Сенегальский форвард Самба Диалло заявил, что после очного противостояния с мюнхенцами на юношеском уровне с ним связались представители "Баварии", которые были восхищены его игрой.

18-летний Диалло в 6 матчах групповой стадии забил 5 голов, 2 из которых в ворота "Баварии". В плей-офф Юношеской лиги УЕФА "Динамо" сыграет против испанского "Депортиво".