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Воротар київського "Динамо" перейшов до іспанського клубу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Іларіон Тугай Новина оновлена 31 грудня 2021, 10:59
Іларіон Тугай

Тугай захищатиме кольори "Кордоби".

Воротар молодіжної системи київського "Динамо" Іларіон Тугай підписав контракт із іспанським клубом "Кордоба", повідомляє журналіст Хорхе Ернандес на своїй сторінці у твіттері. Строк угоди становить два роки.

18-річний українець розпочне виступи за дублюючий склад клубу, який зараз виступає у п’ятому за силою іспанському дивізіоні.

У Юнацькій лізі УЄФА цього сезону Тугай не зіграв жодного матчу, перебуваючи на заміні у всіх шести іграх. В активі Тугая лише один матч у чемпіонаті України до 19 років, у якому він не пропустив жодного гола.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ще один гравець юнацької команди киян міг перейти до "Баварії". Сенегальський форвард Самба Діалло заявив, що після очного протистояння з мюнхенцями на юнацькому рівні з ним зв’язалися представники "Баварії", захоплені його грою.

18-річний Діалло у 6 матчах групової стадії забив 5 голів, 2 з яких у ворота "Баварії". У плей-офф Юнацької ліги УЄФА "Динамо" зіграє проти іспанського "Депортіво".

Теги:
#УПЛ #ФК Динамо (Київ)
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