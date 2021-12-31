Воротар київського "Динамо" перейшов до іспанського клубу

Тугай захищатиме кольори "Кордоби".

Воротар молодіжної системи київського "Динамо" Іларіон Тугай підписав контракт із іспанським клубом "Кордоба", повідомляє журналіст Хорхе Ернандес на своїй сторінці у твіттері. Строк угоди становить два роки.

18-річний українець розпочне виступи за дублюючий склад клубу, який зараз виступає у п’ятому за силою іспанському дивізіоні.

У Юнацькій лізі УЄФА цього сезону Тугай не зіграв жодного матчу, перебуваючи на заміні у всіх шести іграх. В активі Тугая лише один матч у чемпіонаті України до 19 років, у якому він не пропустив жодного гола.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ще один гравець юнацької команди киян міг перейти до "Баварії". Сенегальський форвард Самба Діалло заявив, що після очного протистояння з мюнхенцями на юнацькому рівні з ним зв’язалися представники "Баварії", захоплені його грою.

18-річний Діалло у 6 матчах групової стадії забив 5 голів, 2 з яких у ворота "Баварії". У плей-офф Юнацької ліги УЄФА "Динамо" зіграє проти іспанського "Депортіво".