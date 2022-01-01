Начал на украинском, но перешел на русский: первые слова Миколенко в "Эвертоне" (видео)

Игрок национальной команды, похоже, еще не уверенно говорит на родном языке.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который 1 января 2022 года официально перешел из "Динамо" в "Эвертон", ответил на вопросы пресс-службы английского клуба.

Соответствущее видео "Ириски" опубликовали на своем официальном YouTube-канале.

Примечательно, что основной игрок сборной Украины на первые два вопроса ответил на родном языке, однако затем бесповоротно перешел на русский. Видимо, футболисту пока проще общаться на российском языке.

Миколенко рассказал, что очень доволен оказаться в Английской премьер-лиге и сделает все возможное, чтобы в ближайшее время адаптироваться в команде, в частности выучить английский. Кроме того, украинец немного рассказал на английском про историю "Эвертона".

"Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что мой молодой возраст только поможет команде", — заявил Виталий.

Видео первой пресс-конференции Виталия Миколенко в "Эвертоне":

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист сборной Украины перешел в чешский клуб.