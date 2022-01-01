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Почав українською, але перейшов на російську: перші слова Миколенка в "Евертоні" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віталій Миколенко Новина оновлена 01 січня 2022, 13:37
Віталій Миколенко

Гравець національної команди, схоже, ще не впевнено розмовляє рідною мовою.

Лівий захисник збірної України Віталій Міколенко, який 1 січня 2022 року офіційно перейшов з "Динамо" до "Евертона", відповів на питання прес-служби англійського клубу.

Відповідне відео "Іриски" опублікували на своєму офіційному YouTube-каналі.

Примітно, що основний гравець збірної України на перші два питання відповів рідною мовою, проте згодом безповоротно перейшов на російську. Мабуть, футболістові поки що простіше спілкуватися російською мовою.

Миколенко розповів, що дуже задоволений опинитися в Англійській прем’єр-лізі та зробить усе можливе, щоб найближчим часом адаптуватися до команди, зокрема вивчити англійську. Крім того, українець трохи розповів англійською про історію "Евертона".

"Мені 22 роки, але я не почуваюся молодим. У мене є досвід гри на європейському рівні, і я сподіваюся, що мій молодий вік тільки допоможе команді", — заявив Віталій.

Відео першої прес-конференції Віталія Миколенка в "Евертоні":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст збірної України перейшов до чеського клубу.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Динамо (Київ) #Евертон #Віталій Миколенко
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