Провальная игра Миколенко привела к отставке тренера

Именитый специалист потерял работу.

Испанский тренер Рафаэль Бенитес после последнего поражения в чемпионате Англии от "Норвича" (2:1), был уволен из "Эвертона".

Об этом сообщил официальный сайт "Ирисок".

"Футбольный клуб "Эвертон" подтверждает уход Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. Бенитес, перешедший в "Эвертон" в июне 2021 года, уже покинул клуб. О сменщике испанца будет сообщено позднее", — гласит сообщение ливерпульской команды.

Добавим, что именно при Бенитесе Миколенко перешел в английский клуб из "Динамо". Виталий тут же получил игровой время. Украинец провел неоднозначный гостевой поединок в Кубке Англии против "Халл Сити" (2:3), а затем и вовсе провалил матч с "Норвичем". На счету левого защитника сборной Украины две голевые ошибки в этой игре, а также он поучаствовал в голевой атаке своей команды.

Под руководством Бенитеса "Эвертон" набрал 19 очков в турнирной таблице АПЛ и занимает 16-е место. "Ириски" в последних пяти играх чемпионата Англии добыли лишь одну победу. 61-летний Рафаэль в своем послужном списке имеет победу в Лиге чемпионов (с "Ливерпулем") и Лиге Европы (с "Челси"). Примечательно, что "Эвертон" перед уходом Бенитеса распродал всех конкурентов Миколенко на позиции левого защитника, так что украинец наверняка получит игровую практику даже с новым наставником.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько зарабатывает Миколенко в "Эвертоне".